Mattinata di amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti che ha approfittato della sosta per una sgambata contro la Primavera di Frustalupi. Doppietta per Dries Mertens, in gol anche Politano e Demme per il 4-0 finale. Esclusi dal match Lobotka e Ounas, oltre a Malcuit.

