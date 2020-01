LEGGI ANCHE

In queste ore ritroverà la sua squadra a Castel volturno, nella speranza di poter mettere da parte i problemi fisici che ne hanno fortemente condizionato l'avvio in questo 2020, ma per Dries Mertens il mercato non è ancora chiuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, alla corsa per il belga delsi sarebbe unito anche l’Arsenal.I Gunners avrebbero effettuato un primo sondaggio per il giocatore nelle ultime ore, approfittando della presenza indel calciatore. Il club inglese non prenderebbe Mertens subito, ma sarebbe disposto ad aspettarlo per la prossima stagione, risparmiando così sul prezzo del cartellino e dedicando allìattaccante belga un contratto più importante.