Quattro gol all'Atalanta ti fanno tornare il sorriso e ti "costringono" anche a diventare ballerino in rete. Lo sa bene Dries Mertens che diventa protagonista su Tik Tok insieme con la moglie Kat, entrambi ballerini provetti per far divertire i fan: «Quando lui è sereno dopo una vittoria ed è più facile da convincere» ha scerzato lady Mertens su Instagram.

Ultimo aggiornamento: 15:07

