Un simpatico video sui social che ha fatto scatenare i fan. Dries Mertens ancora protagonista dopo il balletto caricato su Instagram dalla moglieche lo vede muoversi a passo di danza per un Tik Tok, nuova piattaforma in cui gli utenti registrano brevi e ironici filmati per i followers: «Ecco il suo prossimo lavoro» - ha scritto Kat sui social - «Scusa, Dries, ma la gente doveva sapere».