Hanno debuttato ieri gli italiani del Napoli nella rotonda vittoria contro la Turchia, questa sera è il turno di Dries Mertens. L'attaccante azzurro affronterà con il Belgio la Russia nell'ultima gara di giornata in programma e sui social ha voluto caricare compagni e tifosi: «It's devil time» è il motto scelto dai Diavoli Rossi del Belgio per questo Europeo.