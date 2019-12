LEGGI ANCHE

Un futuro tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, ilsarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale per Dries Mertens , attaccante belga con il contratto in scadenza ma che, dal canto suo, vorrebbe continuare a Napoli a sicuramente a gennaio, e magari anche dopo con un rinnovo che lo porti a restare in azzurro.Già durante la passata stagione il Borussia Dortmund si interessò a, ma senza successo, ora i tedeschi ci riprovano visto anche l’infortunio di, pronti a ripiombare sul giocatore. Sul fronte Napoli , il futuro è ancora incerto ma i giorni che ci separano dall'apertura del mercato di gennaio saranno di certo decisivi per la decisione finale.