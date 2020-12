Una bruttissima notizia per il Napoli e per i tifosi napoletani. Ma soprattutto per Dries Mertens. L'attaccante napoletano è stato costretto alla sostituzione dopo pochi minuti nella sfida contro l'Inter a San Siro per un brutto infortunio alla caviglia sinistra che non gli ha permesso di continuare la sfida ai nerazzurri.

La caviglia sinistra del belga si è piantata da sola nel terreno di gioco, un infortunio auto-procurato che ha però fatto cadere a terra l'azzurro. Dries si è accasciato portandosi le mani al volto quasi in lacrime, prima della sostituzione con Petagna. Dopo Osimhen, quindi, out per il Napoli anche l'alter ego Mertens, in attesa di capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Ultimo aggiornamento: 21:40

