Mertens, il retroscena della Juventus: «Gli hanno offerto 5 milioni e ha detto no»

Il presente e il futuro di Dries Mertens saranno al Galatasaray, squadra turca che ha saputo convincere il belga e portarlo a casa dopo il no al rinnovo con il Napoli. Ma anche i turchi hanno dovuo superare avversari nella corsa a Dries: tra questi anche la Juventus, che avrebbe fatto un'offerta monstre all'attaccante in uscita dall'azzurro.

«Mertens ci ha aspettato per qualche giorno. Aveva sul tavolo un’offerta della Juventus per 5 milioni di euro netti a stagione ma ha detto no e ha scelto di venire qui» ha spiegato ai media turchi Erden Timur, membro del Consiglio direttivo del Galatasaray. «Ha detto no per tanti motivi, ma soprattutto perché tra Napoli e Juventus c’è una grande rivalità. E oltre i bianconeri aveva anche tante altre offerte».