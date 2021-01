Una domenica mattina diversa per Dries Mertens, che in Belgio si sta allenando per recuperare dall'infortunio ma oggi ha una compagnia speciale. Si tratta di Kat, la moglie del belga che è con lui in patria in questi giorni di festa. «Quando gli hai promesso di svegliarti la domenica mattina per allenarti con lui» scrive divertita su Instagram la moglie dell'azzurro mentre lo ritrae in una sessione di affondi e si allena a distanza.

