Mertens in Turchia da Hamsik? «Calciatore top, ma c'è un ostacolo»

Quale futuro per Dries Mertens? Il calciatore belga ha chiuso ogni possibile relazione con il Napoli, che non gli ha rinnovato il contratto e l'ha lasciato andare definitivamente qualche giorno fa, dopo l'ennesimo tira e molla di qualche settimana. Dries è tornato a Napoli nell'ultimo weekend per regolare gli ultimi conti e ha vissuto qualche giorno al mare tra Positano e Capri salutando anche gli amici con cui ha condiviso parte di questi nove anni di azzurro.

Questa mattina Mertens e la famiglia hanno fatto ritorno in Belgio ma il suo futuro è ancora un rebus: dalla Turchia le voci che lo vorrebbero al Trabzonspor insieme all'ex compagno Marek Hamsik si sono arrestate dopo le parole di Abdullah Avcı: «Dries è un calciatore importante che anche da noi farebbe la differenza, ma l'operazione economicamente è insostenibile» ha detto l'allenatore del club turco che ha appena vinto il campionato e anche la Supercoppa turca.