Mertens, video da brividi ai genitori: «Non sarei qui oggi senza di voi»

Cento gare con la maglia della nazionale belga non sono traguardo da tutti i giorni, per questo Dries Mertens ha voluto dedicare il suo nuovo record a due persone speciali come Herman e Marijke, i genitori dell'attaccante azzurro che sono in Russia per seguire gli Europei. «Cari mamma e papà oggi gioco il mio 100° match per la nazionale e ne sono davvero super, super orgoglioso».

LEGGI ANCHE Mertens, 100 volte con il Belgio: l’azzurro festeggia sui social

«Ma sappiamo tutti che non sarei mai stato qui senza di voi» continua Mertens nel video messaggio mostrato durante il programma Tv della moglie Kat in Belgio. «Dall'educazione datami fino alla persona che sono diventato oggi, dall'accompagnarmi ovunque all'essere sempre lì per me. Per tutto questo voglio ringraziarvi molto. Divertitevi, vi voglio bene».