Nella pasticceria di piazza Cavour spunta la “bombetta” di Osimhen

Un nuovo dolce dedicato all'asso del Napoli. La bombetta di Osimhen in tre gusti è stata realizzata nella pasticceria Mignone in piazza Cavour e in un video il titolare Ugo Mignone ha annunciato che sarà in omaggio ai bambini domenica 5 marzo in segno di omaggio a Victor. «Per ora festeggiamo i suoi gol e le vittorie del Napoli, poi vedrete cosa accadrà in città se arriverà quel giorno».

