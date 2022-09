Milan-Napoli, l'elenco dei convocati: c'è Lozano, infortunato Osimhen

Riecco Hirving Lozano, ed è una bella notizia per Luciano Spalletti che non sarà in panchina domani durante Milan-Napoli per squalifica ma potrà contare sul messicano, almeno a partita in corso. Confermata tutta la rosa azzurra - partita in queste ore per Milano - che al rientro dalla sosta per le nazionali ritroverà anche Diego Demme a centrocampo oltre che Victor Osimhen.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Sirigu

Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Olivera, Ostigard, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.