Una tifosa in più in vista della decisiva gara di ritorno. «Ho cambiato la mia maglia per poter guardare il Napoli» scrive sui social Emily Ratajkowski, super top-model americana che si è mostrata ai fan con una maglia azzurra subito dopo la sfida d'andata in Champions League contro il Milan. L'amore per i colori azzurri è ormai trasversale anche negli Stati Uniti.