Elmas, Napoli non arrenderti: «Siamo forti, possiamo passare»

Perché il Napoli può ancora sperare nella qualificazione alle semifinali di Champions League? «Perché abbiamo giocatori forti, un allenatore forte e un carattere forte. Testa a sabato, poi penseremo al Milan» ha spiegato Eljif Elmas, per una sera prima punta contro il Milan in Europa «Mi sono trovato bene. Per me era la prima volta da prima punta, ma mi piace giocare in ogni zona del campo».

Una sconfitta, ma una prestazione da conservare: «Quando siamo arrivati qua, sapevamo che il Milan fosse una squadra forte. Ma abbiamo fatto una buona partita, dovremo ripeterla anche al Maradona» ha spiegato Elmas a Sky Sport a fine partita. Al ritorno mancheranno anche Kim e Anguissa, squalificati: «Tutte le partite sono dure, ci mancheranno giocatori importanti, ma dovremo rialzarci subito e vedremo cosa inventerà Spalletti per il ritorno».