Milan-Napoli, rammarico Pioli: «Non è chiusa, che peccato il finale»

«Sto già pensando alla partita di ritorno» dice Stefano Pioli, allenatore di un Milan che si aggiudica il primo capito della sfida di Champions League contro il Napoli. «Sarà un'altra grande serata, come quella di stasera, con intensità e tensione, con qualche errore magari ma tra due squadre equilibrate. Il Napoli è partito meglio di noi, sono stati aggressivi, poi dopo siamo venuti fuori noi e li abbiamo battuti ancora a Milano».

Un po' di rammarico c'è. «Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica nel finale, fa rabbia, ma è un risultato che ci tiene in equilibrio in vista del ritorno. Nessun risultato avrebbe chiuso la questione passaggio del turno, ma andremo a Napoli con fiducia e concentrazione per la qualificazione» ha continuato Pioli a Prime. «Bennacer ha giocato molto bene, ma era affaticato e con Saelemaekers ho provato a dare una mano anche alla fase difensiva. La squadra mi è piaciuta tutta, da Leao a Giroud fino a Tomori, abbiamo fatto una partita da Champions».