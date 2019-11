LEGGI ANCHE

In attesa che rientrino tutti i nazionali ancora impegnati nelle ultime ore, il Napoli si prepara alla sfida contro il Milan di San Siro a Castel Volturno. Buone notizie per Carlo Ancelotti in vista di sabato:, dopo i problemi fisici delle ultime settimane, ha svolto gran parte della seduta in gruppo e si candida per un posto tra i convocati. È tornato invece al lavoro differenziato, ancora in dubbio per sabato.Chi era rientrato prima dalle nazionali, invece, era stato Arek Milik , il polacco ancora alle prese con guai fisici dopo aver saltato la sfida al. Come confermato dal sito ufficiale del club azzurro, l'attaccante «prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da un mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale».