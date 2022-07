Milenkovic per sostituire Koulibaly? Ramadani aiuta De Laurentiis

Potrebbe essere Nikola Milenković il nome nuovo della difesa del Napoli. A orchestrare una eventuale mossa azzurra ci sarebbe Fali Ramadani: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il famoso agente internazionale che gestisce anche Kalidou Koulibaly potrebbe aiutare Aurelio De Laurentiis e il Napoli in caso di cessione del difensore franco-senegalese, una mossa da rimpiazzare con l'arrivo del centrale oggi a Firenze.

Milenković (24 anni) è uno dei migliori centrali difensivi in circolazione e dopo anni di affermazioni alla Fiorentina cerca il salto definitivo in un top club. A gestire il serbo è sempre Ramadani, che quindi regalerebbe a Spalletti anche il sostituto di Koulibaly - ma vanno superate le attenzioni dell'Inter per il viola - in caso di partenza: dopo le avances del Barcellona, oggi è il Chelsea il club più accreditato in caso di partenza per Kalidou.