Gli occhi della Liga su Arkadiusz Milik : l'attaccante polacco, dopo l'interesse dell'Atletico Madrid venuto fuori nelle ultime settimane, ora sembra interessare anche al. Come riportato da Mundo Deportivo, Arek è sempre stato un pallino di, direttore sportivo exche ora penserebbe alla punta azzurra per il futuro degli andalusi.Secondo i media spagnoli, il Napoli non sarebbe restìo alla cessione, machiede almeno 30-35 milioni di euro per lasciar andare il polacco acquistato dall'nel 2016. Arek sarà in scadenza di contratto tra un anno e il club azzurro non vuole rischiare di perdere a costo zero un altro elemento della rosa che potrebbe aiutare le casse societarie in caso di cessione.