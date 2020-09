LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre si prova a trovare un accordo con il tottenham che cerca rassicurazioni sullo stato fisico del calciatore, Arek Milik finisce anche nel mirino dell'. Secondo quanto riportato da Sky sport, infatti, ci sarebbe già stato un primo approccio dei Toffees per il calciatore, con l'idea di un'occasione di mercato low cost e soprattutto last minute.Per ilnon sarebbe un problema cedere il calciatore per un anno in prestito oneroso - anche considerando il necessario rinnovo contrattuale in questo caso - e potrebbe mandarlo alla corte di Carlo Ancelotti , che il calciatore l'ha conosciuto nel suo anno e mezzo sulla panchina azzurra. Ilresta in prima linea, ma se l'affare non dovesse chiudersi l'potrebbe essere l'ultima spiaggia per Arek.