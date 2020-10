© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultime 24 ore di mercato, anzi meno. Perché il gong finale sulle trattative suonerà alle 20 di questa sera. La sede del calciomercato estivo 2020 è lo Sheraton Hotel di Milano, ma vista la situazione di pandemia legata al Covid-19, le sale dell'albergo milanese saranno decisamente meno affollate rispetto agli anni scorsi. Effetti del Coronavirus anche sulle trattative, visto che questa è stata una sessione caratterizzata da pochi movimenti di soldi e tanti prestiti. L'ultimo - in ordine cronologico - potrebbe avere come protagonista proprio un giocatore del Napoli. Si tratta di, che è in odore di trasferimento last minute. L'offerta giusta può essere quella del Verona. Il club veneto, infatti, è pronto a chiedere al Napoli il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Luperto è a un passo dal Crotone, mentre sempre al Verona (sponda Chievo) potrebbe andare Ciciretti.Più spinoso, poi, il caso Milik. Sono oramai lontani i giorni in cui il polacco sembrava pronto per approdare nella Capitale per prendere il posto di Dzeko nell'attacco delle Roma. Ora, infatti, la situazione di Arek è sempre più confusa. L'ultima offerta che sembrava potesse essere valida arrivava dalla Fiorentina: ma si tratta di una corsa contro il tempo. Intanto Arek aveva già rifiutato la corte del Tottenham e adesso il rischio concreto è quello di rimanere a Napoli da separato in casa almeno fino a gennaio.