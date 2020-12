Il nome di Arkadiusz Milik in cima alla lista dell'Atletico Madrid per sostituire Diego Costa. Secondo quanto riportao in Spagna questa mattina da Marca - con la faccia del polacco in prima pagina insieme a quella dell'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo - il club di Diego Simeone avrebbe già opzionato l'attaccante azzurro fuori rosa per il mercato di gennaio, pur senza avere un accordo concreto con il Napoli.

LEGGI ANCHE De Zerbi, a Napoli grandi ricordi: «Ma c'è Gattuso, penso al Sassuolo»

L'ok definitivo alla rescissione di Diego Costa - chiesta proprio dall'attaccante nelle scorse ore al club spagnolo per motivi personali - arriverà però soltanto quando l'Atletico Madrid avrà in mano il sì dell'attaccante che lo sostituirà e quello di Milik è il profilo che piace di più. La stampa spagnola fa sapere che il Napoli preferirebbe mandarlo a Madrid piuttosto che vederlo accasarsi alla Juventus in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA