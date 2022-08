Napoli, 8-0 al Castel di Sangro: nella partitella a segno anche Olivera

Il Napoli fa bis, così dopo la sfida amichevole con il Mallorca nel pomeriggio gli azzurrini hanno approfittato per una partitella amichevole contro il Castel di Sangro, formazione di Eccellenza abruzzese. Una "sfida" per regalare minuti anche a quelli che non erano stati schierati da Spalletti o non avevano giocato troppo ieri contro il club spagnolo.

Qualche indicazione, però, arriva: il primo gol lo segna Mathias Olivera, schierato dall'allenatore azzurro dopo essere rimasto ai box ieri contro il Mallorca. A segno ci vanno anche Gaetano, Zerbin - due volte - Juan Jesus e Zedadka. Doppietta anche per Adam Ounas, prima dal dischetto e poi in solitaria. Domattina gli azzurri torneranno ad allenarsi davanti ai tifosi.