© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato la scorsa estate in azzurro proprio su richiesta di Ancelotti, che aveva visto in lui l'elemento ideale per la successione di Raul Albiol. Così Kostas Manolas ha voluto ringraziare e salutare Carlo Ancelotti, l'allenatore che ha permesso il suo arrivo a Napoli.«Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli. È stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in Boca lupo a te e il tuo staff vi auguro il meglio perché lo meritate!!», ha scritto il greco dal suo account ufficiale su Instagram.Anche Allan ha scritto all'ormai ex allenatore: «Sei stato una persona speciale, molto di più che un allenatore. Ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto in quasi due anni insieme. Ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff».