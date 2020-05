LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama, è nato in Nigeria nel 1997 ma si considera ormai belga, adottato dalla piccola comunità di Bruges da tre stagioni. E, secondo quanto riportato da Daily Mail, è finito nel mirino delche cerca un attaccante proprio con le sue caratteristiche, quelle che hanno acceso su di lui i riflettori dell'ultimo periodo.Sul calciatore ci sarebbero anche due big inglesi come, seguite a ruota da tanti club di Premier League come Newcastle, Brighton, Sheffield United o Watford. Per il Napoli,sarebbe l'alternativa più economica a Victor Osimhen - suo compagno di nazionale in Nigeria - perché il Club Bruges parte da una valutazione di