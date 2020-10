Finalmente il campo. Dopo due settimane di chiacchiere, torna il campionato di Serie A e torna in campo il Napoli di Gennaro Gattuso. Come riportato dal club azzurro attraverso il proprio sito ufficiale, domani pomeriggio i riflettori saranno puntati sul San Paolo per il match contro l'Atalanta che avrà una copertura televisiva in tutti e cinque Continenti.

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni europee come Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle sudamericane quali Brasile, Argentina, Colombia, Cile e Messico che potranno godersi gli azzurri. Per l'occasione, la gara del San Paolo che aprirà il quarto turno di Serie A sarà trasmessa anche in gran parte dell'Africa e in Australia, Cina, Giappone, Canada e Stati Uniti.

