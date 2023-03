Napoli-Atalanta. Spalletti ora vede la reazione: «Abbiamo reagito a quello che ci hanno detto»

Luciano Spalletti non aveva chiesto alcuna reazione, eppure il suo Napoli l'ha portata in campo una risposta contro l'Atalanta: «Ci hanno creato grandi difficoltà in ogni duello, anche stasera loro hanno fatto bene. E noi venivamo da una sconfitta in campionato, la squadra è stata brava e ha reagito subito, portando nuovamente la vittoria» ha detto il toscano al termine del match contro i nerazzurri al Maradona che riporta gli azzurri a +18 sulla seconda. «Scudetto? Qui a Napoli bisogna vincere, quando decidi di accettare questa squadra lo devi sapere. L'anno scorso siamo arrivati terzi, ma la città vuole vincere».

«Il gol di Kvaratskhelia parte dalla nostra pressione, da Anguissa che serve Osimhen e poi dalla palla per Kvara che ha una gran qualità: se gli giri le spalle quando lo affronti, sei morto» le parole di Spalletti a Dazn «Queste partite sono di altissimo livello, un gol così rafforza ancor di più la qualità della gara. Bisogna avere rispetto del lavoro fatto da Gasperini». E Spalletti si toglie ualche sassolino dalle scarpe: «Reazione? Serviva alle parole che ci hanno detto. Dopo venti partite ne abbiamo persa una e ci hanno detto di tutto, si sono divertiti. Kim? Fa tante cose strepitose durante la partita. È il centrale più forte del mondo al momento e appena saprà quanto è forte non si sa dove potrà arrivare. Sta bene, gli ho detto di non inventarsi niente perché domani mattina ci si allena».