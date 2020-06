© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cerchio si stringe: Osimhen il primo profilo individuato dal Napoli sul mercato per l'attacco, il 21enne nigeriano del Lilla. L'altro nome è Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Due situazioni monitorate da tempo ma strettamente collegate ai movimenti in uscita e in maniera particolare a quello che sarà il futuro di Milik.Il primo passaggio, infatti, sarà definire la posizione del centravanti polacco che è in scadenza di contratto 2021, cioè tra un anno:. Ci saranno altri confronti tra il direttore sportivo Giuntoli e l'entourage di Arek per riprendere il discorso e comunque al termine di questa stagione sarà tracciato un quadro preciso: se Milik non rinnoverà finirà sul mercato. In questa lunga fase di stop per l'emergenza coronavirus diversi club lo hanno messo sotto osservazione, in maniera particolare la Juve che intanto ha devuto rinunciare in maniera definitiva all'ipotesi Icardi che resta al Psg. Milik è seguito anche in Premier League da Tottenham e Arsenal e in Liga dall'Atletico Madrid.Ventuno anni, punto di forza del Lilla e nazionale nigeriano, punta centrale che può fare anche l'esterno: 13 gol e 4 assist nell'ultima Ligue One., la valutazione è di 55-60 milioni. L'altro attaccante seguito è l'iraniano: la sua valutazione è intorno ai 30-35 milioni di euro. Punta centrale, 25 anni, anche lui tenuto da tempo sotto osservazione. Un'operazione dai prezzi più bassi rispetto a quella di Osimhen. Intanto il ds della Lazio Tare ha parlato a Sky di Immobile. «Il Napoli non ce lo ha mai chiesto. Lui è la Lazio e la Lazio è Immobile, mi auguro rimarrà qui per tanti anni».. Secondo il portale online del quotidiano inglese The Sun il Manchester United avrebbe intenzione di offrire 70 mln di sterline (circa 78 milioni di euro) e il Napoli dopo aver rifiutato in passato offerte di 90 milioni potrebbe decidere di abbassare la richiesta. Il Psg si sarebbe allontanato mentre su Koulibaly restano vigili, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Newcastle., il club interessato maggiormente al brasiliano è l'Everton di Ancelotti. Un centrocampista monitorato è Nandez del Cagliari, l'altro è Veretout della Roma ma non è da escludere che il ds Giuntoli possa virare su qualche profilo più giovane. Le certezze del Napoli sono rappresentate dalle riconferme di tutti gli altri centrocampisti in rosa, a cominciare da Fabian Ruiz, incedibile nonostante gli interessi dalla Spagna di Real Madrid e Barcellona.E fa parte del progetto Zielinski, il suo rinnovo è ormai vicinissimo. Anche la firma di Mertens, in scadenza al 30 giugno, è a un passo. Discorso opposto invece per Callejon, ormai con l'addio solo ad ufficializzare e con varie ipotesi possibili per un suo ritorno in Spagna a cominciare da quelle del Siviglia e del Valencia. Gli altri azzurri in scadenza nel 2021 sono Maksimovic e i due terzini Hysaj e Mario Rui. Un altro terzino, l'algerino Ghoulam, secondo il portale francese E10sport.com sarebbe uno dei nomi che comincia a circolare nell'ambiente Psg e il suo agente Mendes ne avrebbe cominciato a parlare con il club parigino.