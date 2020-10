A poche ore dalla prima sfida europea dell'anno, il Napoli dirama dai propri canali ufficiali i convocati di Gennaro Gattuso per la gara contro l'AZ Alkmaar. Rientra disponibile in gruppo anche Lorenzo Insigne, il capitano azzurro che si era fermato per un infortunio subito contro il Genoa. Restano fuori dal gruppo, invece, i due positivi al covid Zielinski e Elmas ancora non rientrati.

I CONVOCATI

Ospina, Meret, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui;

Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko;

Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.

