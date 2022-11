Napoli, il "caso" Ambrosino: brilla in nazionale ma a Como zero minuti

Doppia vittoria per 2-1 della nazionale italiana Under 20 - contro Romania e Repubblica Ceca - e doppia soddisfazione per Giuseppe Ambrosino, il baby talento scuola Napoli che ha saputo brillare anche con la nazionale di categoria nell'ultima settimana. Due splendidi gol che hanno aiutato l'Italia a vincere ma che sono anche due messaggi al Como.

Il Napoli, infatti, aveva mandato Ambrosino in prestito al Como la scorsa estate, approfittando della Serie B per potersi fare le ossa lontano da casa. Ma l'allenatore Moreno Longo non gli ha mai concesso minuti fin qui: il capocannoniere dello scorso campionato Primavera, non è ancora sceso in campo quest'anno con la formazione neopromossa. «Io cerco di allenarmi sempre al massimo, poi però sta all'allenatore fare le scelte. A prescindere dalla scelta mi alleno bene per dimostrare di poter giocare in quella squadra e in quella categoria» le parole dell'azzurrino ai microfoni Rai Sport.