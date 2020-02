LEGGI ANCHE

Non sarà della partita, una delle assenze più pesanti per il Napoli di, ma Kalidou Koulibaly ha commentato la sfida ai microfoni Uefa. «è uno dei migliori al mondo, se non il migliore in assoluto, ma il Barcellona non è solo lui. Sarà una sfida dura per noi, tutti dovranno essere al massimo sia fisicamente che mentalmente. I tifosi dovranno sostenerci. Bisognerà approcciare la gara come una partita qualsiasi, pur sapendo che ogni attaccante delpuò creare problemi».Un esordio assoluto per Gattuso in Champions. «Ci ha trasmesso la sua mentalità. Prima del suo arrivo eravamo un po’ in difficoltà, lui ci ha riportato la sua voglia di vincere» ha confessato. «Ha cercato di trasmetterci la mentalità che aveva da giocatore. Non è facile ma credo ci stia riuscendo. Ascolta molto i calciatori che ha, durante le partite non è quasi mai seduto in panchina. Continua sempre a dare consigli. Cerca di aiutarci perché stavamo giocando senza quella determinazione che serve in ogni partita».