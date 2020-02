LEGGI ANCHE

121, comee nessuno più. Dries Mertens raggiunge l'ex capitano azzurro in vetta alla classifica dei marcatori all time dele lo fa in una serata in chiaroscuro: il suo gol porta la squadra di Gattuso sì in vantaggio contro gli alieni del Barcellona e davanti ad un San Paolo pieno, ma poi il belga deve dire addio alla gara in apertura di ripresa.Il colpo subito alla caviglia da, infatti, mette ko Dries che dopo qualche prova sul terreno di gioco si arrende al dolore, accasciandosi sul terreno di gioco e chiedendo il cambio alla panchina. Al suo posto entra Milik si avvia triste verso gli spogliatoi, anche se con le sue gambe. Restano da capire le sue condizioni, un problema che rovina una serata di festa e di record.