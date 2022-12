Napoli o Bari, De Laurentiis: «Dipenderà dalle offerte»

«Se succederà che il Bari salga in Serie A noi lavoreremo anche nell'ottica di cedere - quando dovremo per forza di cose - questa squadra alla migliore organizzazione possibile che magari continuerà a portare il Bari in alto dove merita di essere». Le parole di Luigi De Laurentiis, il primo erede di casa sta guidando il club pugliese in Serie B ma spera di poter salire ancora più in alto.

«Già deciso quale tra Bari e Napoli? Dipenderà dal mercato, dalle offerte e da tante altre cose. È difficile oggi pensare ad una strategia. Il Bari al momento è la soluzione più ovvia» ha continuato De Laurentiis margine dell'evento degli Italian Sport Award «Il Bari è un progetto imprenditoriale. Sapevamo del rischio ma abbiamo continuato e investito per valorizzare questa squadra, il futuro chissà…» ha concluso il numero uno dei biancorossi.