Cavani, il retroscena di mercato: «Proposto alla Juve»

Edinson Cavani di nuovo in Serie A? Un'ipotesi che poteva diventare realtà la scorsa estate e non con la maglia del Napoli. Per anni i tifosi azzurri hanno sperato in un ritorno in città del Matador - a Napoli dal 2010 al 2013 - ma la destinazione sfiorata qualche mese fa dall'uruguaiano non sarebbe piaciuta a tutti i suoi ex tifosi.

«Quest’estate c’è stata la possibilità di portarlo al Borussia Dortmund. E a gennaio per la terza volta gli avevo portato la Juventus: al contrario di Milik, che ha sempre avuto un debole per i colori bianconeri, ha sempre pensato al Napoli e ai napoletani. Quest’estate poteva andare al Borussia. Ma ha preferito il caldo di Valencia» il retroscena dell'agente Marco Sommella.