Napoli-Lille anche su Dazn: a pagamento su Sky

Buone notizie per i tifosi del Napoli che domani sera non saranno allo Stadio Maradona: la sfida amichevole contro il Lille, ultima gara del 2022 per gli azzurri di Spalletti, sarà disponibile anche sui canali di Dazn, come era stato in precedenza anche per Napoli-Villarreal.

L'alternativa è quella di seguire Napoli-Lille in diretta tv su Sky Sport, in particolare al canale numero 251 del satellite: la gara sarà visibile in pay per view, come già accaduto contro Antalyaspor e Crystal Palace, così come per la sfida al Villarreal dello scorso sabato, al costo di 9,99 euro.