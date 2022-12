Napoli, il 2022 è azzurro: primi nell'anno solare

Il 2022 è stato l'anno di Luciano Spalletti e del suo Napoli. Gli azzurri sono davanti a tutti in classifica alla sosta dettata dal Mondiale in Qatar, ma sono davanti a tutti anche nella graduatoria dell'anno che sta per concludersi. 81 i punti messi insieme da Osimhen e soci nel 2022, +4 sul Milan campione d'Italia, +13 sull'Inter e +14 sulla Juventus di Allegri. Abissali le distanze dalle romane: gli azzurri chiudono l'anno a +18 sulla Lazio di Sarri e a +23 sulla Roma di Mourinho.

La classifica completa del 2022:

Napoli 81 punti

Milan 77

Inter 68

Juventus 67

Lazio 63

Roma 58

Udinese 51

Fiorentina 49

Atalanta 48

Torino 46

Sassuolo 42

Salernitana 40

Bologna 38

Hellas Verona 34

Spezia 33

Empoli 31

Sampdoria 22