Napoli-Bologna, elenco convocati: restano a casa Manolas e Ounas

Dopo il pari di Roma contro i giallorossi, il Napoli di Luciano Spalletti torna questa sera in campo contro il Bologna al Maradona. Cambia poco nell’assetto generale della squadra azzurra: ancora out Kostas Manolas, così come gli altri due assenti Adam Ounas - probabile rientro domenica contro la Salernitana all’Arechi - e Kevin Malcuit, ancora alle prese con guai fisici.

L’elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.