Napoli, allenamento e brindisi con Spalletti a Castel Volturno

Un brindisi per inaugurare al meglio il nuovo anno. Il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per il primo allenamento del 2023 e a tre giorni dalla sfida importante di Milano contro l'Inter.

Prima dell'inizio della seduta quotidiana, Luciano Spalletti ha radunato calciatori, staff tecnico e tutte le varie componenti del gruppo squadra in sala conferenze per un brindisi al nuovo anno. La squadra è scesa in campo al completo.