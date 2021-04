Napoli-Cagliari, Lobotka dà forfait: solo lavoro in palestra con Ospina

Dopo l'assenza di ieri per sintomi influenzali, Stanislav Lobotka resta fuori dal gruppo di allenamento anche questa mattina a Castel Volturno. Il centrocampista slovacco non si è allenato con Gattuso e i compagni, restringendo il lavoro fisico solo in palestra; difficile, dunque, immaginarlo tra i convocati per la sfida al Cagliari, ma comunque le sue condizioni saranno valutate ancora domani, nella rifinitura della sfida ai sardi in programma domenica.

L'altro assente annunciato è invece David Ospina: come confermato dal club azzurro, anche per il colombiano questa mattina solo lavoro in palestra. Ospina sta proseguendo nel suo ciclo di terapie in attesa di poter rivedere il campo e riaggregarsi ai compagni.