Napoli-Cagliari, si ferma Ostigard: Mario Rui lavora al rientro

Walter Mazzarri perde Leo Ostigard all'indomani di Napoli-Braga di Champions League. Come confermato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, il difensore norvegese questa mattina non si è allenato insieme al resto dei compagni per un leggero stato influenzale che verrà valutato nelle prossime ore.

Non sembra comunque a rischio la sua disponibilità per Napoli-Cagliari di sabato.

Una partita in cui vorrebbe tornare protagonista anche Mario Rui: il terzino portoghese non scende in campo dalla sconfitta contro l'Empoli di oltre un mese fa. Questa mattina a Castel Volturno ha svolto allenamento personalizzato in campo, in attesa dell'ok dello staff medico per poter tornare ad aggregarsi ai compagni. Olivera ha fatto terapie e personalizzato in palestra.