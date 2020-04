LEGGI ANCHE

Un anno con più bassi che alti, una stagione strana che deve ancora scrivere il suo capitolo finale. Hirving Lozano sta vivendo asettimane strane, tra la quarantena e un campionato che forse ritornerà solo il prossimo mese, con la voglia di riscattarsi dopo mesi complicati. E un futuro che potrebbe essere anche lontano dall'azzurro.Il, uno dei club più interessati alla sua vicenda, avrebbe infatti bussato già alla porta del Napoli per prendere informazioni sull'esterno, visto che il rapporto connon sembrerebbe decollare. Questo quanto riportato da Diario Presente in, con i concittadini delpronto a vederlo cambiare nuovamente maglia in estate, stavolta con approdo alla Liga spagnola.