Il Napoli con il Napoli Futsal: incontro tra prime della classe

Una bella sorpresa questa mattina a Castel Volturno. Durante l'allenamento degli azzurri, Luciano Spalletti e la squadra hanno incontrato una delegazione del Napoli Futsal: «Graditissima visita della squadra prima in classifica in Serie A Calcio a 5! Complimenti al Presidente Serafino Perugino, all’allenatore David Marin e al capitano Fernando Perugino» ha scritto il club sui social, dove ha caricato alcune foto dell'incontro con tanto di maglia personalizzata per Spalletti.

February 2, 2023