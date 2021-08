Napoli, Camara piace in Germania: arriva l'offerta dalla Bundesliga

Non solo il Napoli per Mady Camara, il centrocampista guineano dell'Olympiacos che piace a Giuntoli e agli azzurri. Nelle ultime ore, infatti, come riportato dai media greci, sarebbe arrivata al club biancorosso una richiesta di informazioni con relativa prima timida offerta dalla Germania.

Anche i club di Bundesliga, quindi, vorrebbero Camara, che il Napoli ha individuato come profilo perfetto per rinforzare la mediana di Spalletti e dare respiro a un centrocampo che ha ritrovato Fabian Ruiz da poche ore ma ha perso Demme. La valutazione del calciatore si aggira sui 15-20 milioni di euro.