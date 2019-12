LEGGI ANCHE

Ha vinto, da assistente del fratello Fabio, il suo primo campionato cinese, ma ilnon l'ha mai messo da parte Paolo Cannavaro : «Il caos che si vive non sta facendo bene a nessuno, prima di tutto ai tifosi. Stanno perdendo tutti in questa situazione, le parti devono fare un passo indietro per il bene del Napoli», ha detto l'ex capitano napoletano.«Davide Ancelotti non è uno sprovveduto come qualcuno vuole far credere», ha aggiunto a Radio Marte. «Io decisi di restare nonostante fossi visto come l’unico colpevole e anchecredo che vada difeso. È un testardo, proprio come lo ero io quando giocavo a. Non ho mai amato il ritiro e fortunatamente ne ho fatti pochi, ma rifiutarlo non mi è piaciuto perché si potevano trovare strade alternative.è un ottimo allenatore serve poco per rimettere la situazione in ordine, poi a fine anno ognuno farà le sue scelte, anche la società».