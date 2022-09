Napoli, cena "glamour" a Milano: Salt Bae nel ritiro degli azzurri

Una cena speciale per il Napoli a Milano: nel ritiro degli azzurri a Milano, dove domani sera si giocherà la sfida contro il Milan di Pioli, è arrivato Salt Bae, pseudonimo di Nusret Gökçe, imprenditore e macellaio internazionale noto per lo spettacolo con cui accompagna le sue carni pregiate vendute nei ristoranti di tutto il mondo. Per lui una maglia di Giovanni di Lorenzo e una foto ricordo con il gruppo di Spalletti.

Questa sera, a Milano, è venuto a trovarci Salt Bae 🥩🧂 pic.twitter.com/634kTh3I1H — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 17, 2022