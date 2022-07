Napoli in ritiro a Castel di Sangro: tra i convocati Ostigard e Petagna

Confermato in blocco il gruppo Napoli che ha preso parte solo pochi giorni fa al ritiro di Dimaro, in Trentino. Questa mattina la squadra azzurra parte per l'Abruzzo e per la seconda fase di ritiro a Castel di Sangro con Ostigard dal primo giorno e confermando Contini, portiere azzurro in procinto di passare alla Sampdoria. Nell'elenco figurano Zerbin e Gaetano, così come Petagna, che sembra a un passo dalla cessione per accasarsi al Monza.

L'elenco dei convocati

Contini, Idasiak, Marfella, Meret;

Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.