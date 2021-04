Napoli-Crotone, Cosmi con Ounas: «Obbligati ad una grande partita»

«Il Napoli si è ritrovato. I problemi? Per quanto le rose siano formate bene, se poi ti mancano dei calciatori decisivi soffri per un lungo periodo». Così Serse Cosmi ha presentato in conferenza la gara di domani al Maradona contro gli azzurri. «Noi abbiamo l'obbligo di fare una grande partita. Questa è l’unica cosa che possiamo proporre, fare una grande partita in un grande stadio contro una grande squadra. Se dovessimo riuscire a fare la grande partita non è detto che basti, ma è sicuramente un modo per poter contrapporsi agli azzurri».

LEGGI ANCHE Napoli, il cuore di capitan Insigne: 250 uova ai bambini del Pausillipon

«Giocare spensierati? No, ti porta alla sconfitta, è un atteggiamento che non mi si addice. Vicino alla serenità devi abbinarci le qualità» ha continuato l'allenatore del Crotone. «Se sei troppo spensierato perdi concentrazione, rabbia e orgoglio. Simy e Ounas giocheranno insieme. Luperto è recuperato, Reca non è convocato per problemi di tamponi dalla Nazionale. Non si è allenato con noi, abbiamo scelto con la società di non portarlo in ritiro. Anche Pereira sarà disponibile».