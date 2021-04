Napoli, il cuore di capitan Insigne: 250 uova ai bambini del Pausillipon

Non è la prima volta, non sarà l'ultima, ma resta un gesto importante quello di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha regalato 250 uova di cioccolato ai bambini dell'ospedale Pausillipon di Napoli in occasione delle festività pasquali, con tanto di messaggio video: «Ciao bambini, vi ho mandato un piccolo pensiero. Appena sarà possibile verrò a trovarvi. Un abbraccio a voi e alle vostre famiglie. E forza Napoli».

