Il Napoli torna in campo ad Antalya per la seconda amichevole di dicembre che chiude questo mini ritiro invernale in Turchia.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3)

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Crystal Palace (4-3-3)

Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Eze, Zaha, Olise. All. Vieira.