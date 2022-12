Napoli, Mario Rui lancia Ndombelé: «Sarà l'uomo del 2023»

«Essendo davanti, tutti quelli che stanno dietro sperano in un nostro errore». Mario Rui è uno dei volti del Napoli che proverà a volare anche nel 2023. Il terzino portoghese ha parlato dal ritiro degli azzurri in Turchia: «Noi dobbiamo essere bravi a continuare così, ricordandoci che, per ora, non abbiamo ancora fatto nulla. Nel 2018 ci era mancato davvero poco, ma sono passati tanti anni. Non bisogna pensare al passato ma solo in avanti e a questo campionato. Sappiamo che abbiamo un'opportunità importante».

«L'uomo del 2023? Alcuni ancora non hanno fatto vedere tutte le loro qualità. Uno che mi piace tanto è Ndombélé, lo vedremo ancora più forte» ha detto a Sky Sport il portoghese. Domenica la seconda amichevole a Antalya contro il Crystal Palace di Vieira: «Loro sono una squadra forte, che gioca in uno dei campionati più belli al mondo. Fisicamente stiamo bene, ma è giusto che ci sia un po' di stanchezza. Sono le partite giuste che ci daranno segnali importanti per il futuro».